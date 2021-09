Bøger, film, musik – også digitalt

I det nyeste nummer af Danmarks Biblioteker fremgår det, at Gladsaxe er den kommune i hele landet, der investerer mest i biblioteker, nemlig 821 kr. pr. borger (kilde: Danmarks Statistik). I Gladsaxe har vi biblioteker i alle vores bydele, så du kan nemt komme på biblioteket og læse, lytte til og låne bøger, film og […]

Af Katrine Skov (A), formand for Kultur, Fritid og Idræt

I Gladsaxe har vi biblioteker i alle vores bydele, så du kan nemt komme på biblioteket og læse, lytte til og låne bøger, film og musik – også digitalt.

Også under corona gav Gladsaxe Bibliotekerne eminent service til alle. Selv om bibliotekerne var lukket i flere perioder i 2020 og 2021, var der alligevel mulighed for at låne bøger i eReolen og film på Filmstriben 24/7, og udlån af digitale materialer steg kraftigt. Der blev også åbnet for click-and-collect fra bagsiden af hovedbiblioteket.

Bibliotekerne er vigtige, når børn, unge og voksne skal begå sig i den digitale verden og i strømmen af ‘fake news’ på nettet.

Børnefamilier bruger børnebiblioteket og bibliotekslegepladsen ved Hovedbiblioteket til leg og læsning.

Film kan ses i Bibliografen og i det nye Bibliotek+ i Høje Gladsaxe holder Vores HG og mange frivillige grupper til.

Vi fortsætter mange års indsats for at åbne og få endnu flere tilbud ind i vores biblioteker; det er med til at skabe oplevelser og styrke fællesskabet og det kulturelle medborgerskab.