Buddinges byfest

Lørdag den 25. september kan du møde naboerne ved Buddinge Dagen, se hvad de lokale butikker byder på og hygge dig på Rådhuspladsen

Af Gitte Ganderup

Det kan nok være at Buddinge Centret fra 1960´erne får gang i gaden. Det bliver nemlig festligt i Buddinge, når der er Buddinge Dagen den 25. september. I hvert fald hvis man ser på hvad der er planlagt.

Buddinge Centrets butikker holder åbent og deltager på festlig manér på dagen med diverse overraskelser og så rummer dagen også kulturelle tilbud.

Hygge og musik

På den anden side af Søborg Hovedgade bliver Rådhuspladsen nemlig omdannet til en festplads med levende musik og grillede pølser.

Det er den roste australier Mark Ryan som hen over middag optræder med sin musik. Mark Ryan er opvokset på Australiens solbeskinnede sandstrande i et multikulturelt og afslappet miljø, hvor let adgang til musikalske oplevelser og inspiration var en del af hverdagen.

Efter flere års rejseoplevelser gennem Europa, bosatte Mark sig i Danmark og har sideløbende med at have fået familie her, udviklet sin musik med udgangspunkt i pop/folk. Han er blandt andet inspireret af Neil Finn, Jackson Browne og Creedence Clearwater Revival. Dette kombinerer han med en charmerende evne til at læne sig smagfuldt og personligt op af singer/songwriter-traditionen. Det betyder at Mark fremfører sine fortolkninger af covers samt egne sange på en karakteristisk og intim måde med baggrund i et personligt univers.

Vær med

Butikkerne i centeret har åbent fra 10 til 16

Mark Ryan optræder mellem 12 og 13.30

frokosten fra grillen kan indtages mellem 12 og 14

Det nye centrum

Buddinge Centret blev anlagt i 1960’erne og huser en Fakta, et apotek og en række specialforretninger. Buddinge Centret udgør det ene af to butiks- og servicecentre i kommunen, ifølge wikipedia.

Buddinge Centret ligger ved Søborg Hovedgade over for rådhuset og hovedbiblioteket. Planen for denne samling af offentlige og forretningsmæssige centerfunktioner går tilbage til 1950-erne og indebar blandt andet nedrivninger for at skabe en helhed. Buddinge Centret blev oprindeligt bygget som et forretningsstrøg i forbindelse med det nye Tinghøjhus, og stod klart til ibrugtagning i begyndelsen af 1960´erne