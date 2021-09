Det gamle fort vækkes til live

Krigen der kom i ”klemme” mellem 1864 og 2. verdenskrig genoplives på Bagsværdfortet på Befæstningens Dag søndag den 26. september

Af Gitte Ganderup

1. verdenskrig er i mange år gledet lidt ud af danskernes bevidsthed, selv om den i tiden havde stor betydning for befolkningens dagligdag.

I skyggen af rædslerne fra 1864 besluttede man i 1880’erne at bygge et forsvars- og voldanlæg omkring hovedstaden – med en række forter til at forsvare byen mod nord og nordvest og en vold fra Utterslev Mose til Køge Bugt, i dag kendt som Vestvolden. Et af forterne er Bagsværdfortet, der ligger på Møllemarken 27.

På Befæstningens Dag søndag den 26. september vil Gladsaxe Lokalhistoriske Forening åbne Fortet for rundvisninger og en gruppe af frivillige fra Dansk Militærhistorisk Selskab vil genoplive et soldaterliv, som det udspillede sig for 100 år siden, med menige og overordnede i uniformer fra denne periode.

Pladsen foran Bagsværdfortet bliver omdannet til en militær lejr med kogeplads, forbindingsplads, udstilling af datidens soldaterudstyr, og klokken 11.30 demonstreres de forskellige kommunikationsmidler, der var til rådighed under Sikringsstyrkens indkaldelse i 1914-18.

Med et ”Soldaterpas” i hånden vil besøgende børn få mulighed for at prøve forskellige sider af soldaterlivet på tipoldefars tid. Klokken 12.00 spiller Flyverhjemmeværnets Tambourkorps

Der er gratis adgang til Bagsværdfortet og soldaterlejren fra klokken 11-14, søndag den 26. september 2021 på Befæstningens Dag.