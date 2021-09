Digital profil

Foto: Kaj Bonne.

Undervisningsministeriet blåstempler digital indsats hos Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Af Peter Kenworthy

Modellen med fagene Kommunikation og it A og programmering B eller design B hos Bagsværd Kostskole og Gymnasium har netop modtaget ministeriets anerkendelse i form af en blåstempling af skolens digitale studieretning, som er den eneste af sin art inden for det almene gymnasium i Danmark, fortæller skolen til Gladsaxe Bladet.

Den oprindelige godkendelse er nemlig netop blevet forlænget med fem år.

– Da vi søgte ministeriet første gang i 2018 var der tale om et noget, som ikke var set før. Vi havde vores gode intentioner og også en superskarp strategi for at få projektet til at lykkes. Vi følte lidt, at vi sad med “fugle på taget”, for vi vidste ikke, om det ville blive til noget. Det gjorde det heldigvis, og nu har vi fået blåstemplingen i form af en lang ny godkendelse. Det er meget tilfredsstilende – især for eleverne, fortæller Rektor Jimmy Burnett Nielsen.

I 2018 fik fem uddannelsesinstitutioner mulighed for at udbyde lokale studieretninger.

– Der skal noget helt særligt til for at få dispensation til en lokal studieretning … Det er institutioner med et særligt uddannelsesmiljø eller en bestemt faglig ekspertise, der kan blive godkendt til at udbyde en lokal studieretning, udtalte daværende undervisningsminister Merete Riisager dengang.