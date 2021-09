Dropper byggeprojekt på Bagsværd Hovedgade 99

Foto: Peter Kenworthy.

Det blev for vanskeligt, fortæller lokal udvikler

Af Peter Kenworthy

Højhuset på Bagsværd Hovedgade 99 får ikke et løft gennem opførelse af et nyt projekt på grundene omkring bygningen, fortæller Michael C. Pedersen, der er ejer af Projektselskabet Bagsværd Hovedgade 99 ApS og Bagsværd City A/S, til Gladsaxe Bladet.

– Jeg må erkende, at det blev for vanskeligt at finde en model, som tilgodeser Gladsaxe Byråds krav til arkitektur og friarealer på den tæt bebyggede og vindomsuste grund. Derfor har jeg valgt at stoppe nu, siger Michael C. Pedersen. Han fortæller desuden at han har været i dialog med Gladsaxe Kommunes By- og Miljøforvaltning om at skabe et projekt på grundene omkring højhuset på hovedgaden i tre et halvt år.

– Det var et vanskeligt udgangspunkt og idet de politiske forudsætninger har ændret sig undervejs og kommunen har fået et bystrategisk råd og en stadsarkitekt blev mængden af krav til byggeriet til sidst så omfattende, at projektet ikke hang sammen, tilføjer Michael C. Pedersen.