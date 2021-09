Håndboldens Dag løber af staben lørdag

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe HG inviterer til Håndboldens Dag lørdag den 2. oktober. Dagen starter klokken 10 i Gladsaxe Hallen, hvor der er åbent hus til klokken 14.30.

Her kan man komme og prøve at spille håndbold, der er masser af aktiviteter hele dagen for både store og små og alle er velkomne, så man behøver ikke være medlem af Gladsaxe HG, fortæller klubben.