En dag på søen

Der var mulighed for at klappe en fisk. Foto: Kaj Bonne.

Søndag var der Søens Dag ved Natur- og Sejlklubben på Valdemar Poulsens Vej

Af Peter Kenworthy

Til Søens Dag kunne man blandt andet komme tæt på naturen ved Radiomarken, låne en kano og sejle et tur på Bagsværd Sø, se på søens fisk med en fiske-ekspert eller se på svampe med en naturvejleder. Man kunne også klatre i træer eller se musikforestillingen ”Metamorfose”.

En del frivillige fra Lokal Agenda 21 i Gladsaxe havde desuden gang i en naturudfordring, hvor familierne kunne gå rundt til forskellige poster og lære om naturen.

– Jeg synes at det er vigtigt at folk bliver opmærksomme på den natur, som vi er en del af, så de passer på den. Og vi er også med til Søens Dag for at vise området omkring Bagsværd Sø frem, fortæller næstformand i Lokal Agenda 21, Kirsten Ilkjær.