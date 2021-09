Enhedslisten og Lokallisten forlader budgetforhandlinger

Der er allerede en rigtig god, og faglig stærk folkeskole i distriktet, Skovbrynet skole, mener Enhedslisten og Lokallisten. Foto: Peter Kenworthy.

Uenighed om ny skole ved Ringbo førte til brud

Af Peter Kenworthy

Enhedslisten og Lokallisten Gladsaxe har onsdag aften forladt forhandlingerne om Gladsaxe Kommunes budget. Den afgørende uenighed var, om der skal bygges en ny skole i Bagsværd til 700 millioner kroner, fortæller de to partier til Gladsaxe Bladet.

– Der er allerede en rigtig god, og faglig stærk folkeskole i distriktet, Skovbrynet Skole, med gode fysiske faciliteter, tæt på grønne områder. Derfor mener vi, at der er behov for at inddrage borgerne i området og i skoledistriktet, inden der træffes en endelig beslutning om en så stor investering, som over de næste 10 år vil begrænse andre vigtige investeringer i kommunen, siger Enhedslisten og Lokallisten Gladsaxe.

– Da det var en ufravigelig betingelse for at kunne fortsætte i budgetforhandlingerne, at man skulle medvirke til en beslutning om den nye skole, valgte vi derfor at forlade forhandlingerne, tilføjer man.

Borgmester Trine Græse (A) er dog ikke helt enig i den udlægning.

– De siger at det var et ufravigeligt krav – men man kan sige at det var den anden vej rundt. Et stort flertal af byrådets partier ønsker den skole, og det ville de [to partier] ikke acceptere, og derfor gik de, fortæller Trine Græse.

Enhedslisten og Lokallisten fremsatte, ifølge de to partier selv, et forslag, som et forsøg på at formulere en beslutning, som alle kunne stå bag, som de siger blev afvist af de øvrige partier.

Forslaget gik blandt andet ud på at den endelige beslutning om hvorvidt man skulle bygge en ny skole skulle udsættes til 2022, efter der har været en høring og en undersøgelse i skoledistriktet.