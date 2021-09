Ungdomsensomhed er en voksende problematik, der er blevet endnu mere synlig under corona-krisen. I Lokallisten ønsker vi at gøre noget for de unge i Gladsaxe der rammes af ensomhed. Ensomhed skal ikke accepteres, men afhjælpes. Det handler ikke så meget om hvorfor man føler sig ensom, men om hvordan den unge kommer ud af den […]

Af Lise Tønner og Lene Svendborg - Lokallisten

Ungdomsensomhed er en voksende problematik, der er blevet endnu mere synlig under corona-krisen.

I Lokallisten ønsker vi at gøre noget for de unge i Gladsaxe der rammes af ensomhed. Ensomhed skal ikke accepteres, men afhjælpes. Det handler ikke så meget om hvorfor man føler sig ensom, men om hvordan den unge kommer ud af den følelse og ind i nogle sunde sociale fællesskaber. Tabuet skal brydes.

Den frivillige organisation Ventilen Danmark har over 20 års erfaring med at arbejde for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Ventilen udtaler:

“Ungdommen er en periode med mange ændringer både i ens ydre og indre liv, og det gør unge særligt sårbare i forhold til ensomhed. Hvis ensomhedsfølelsen får lov at blive langvarig, kan den sætte sig så dybt, at det får alvorlige konsekvenser for den unges evne til at tage en uddannelse, få et job, og i det hele taget deltage aktivt i samfundet.”

Ventilen har succes med at afhjælpe og forebygge ensomhed blandt unge. Organisationen opretter og driver mødesteder hvor de unge kan komme anonymt (varetages af unge frivillige). Ventilen tilbyder opkvalificering af personale der arbejder med unge, samt oplæg på skoler/ungdomsuddannelser målrettet forebyggelse af ensomhed.

Lokallisten vil i de kommende budgetforhandlinger stille forslag om, at vi i Gladsaxe indleder et tæt samarbejde med Ventilen.

Vi ønsker at gøre alt for at forebygge ensomhed blandt vores unge – ingen ung bør føle sig ensom!