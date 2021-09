Er pædagogerne blevet hørt?

Hvorfor har kommunen valgt at flytte fritidsklubberne ned på skolerne? Jeg synes, det er vigtigt at man skifter arena, så skole og fritid er adskilt og ikke er et sted, hvor man som barn allerede har været hele dagen. Det er vigtigt, at børnene føler ejerskab over deres klub og at de har medbestemmelse på […]

Af Susanne Damsgaard, spidskandidat KV 21, Dansk Folkeparti