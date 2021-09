Esport-fusion

Man kan spille alt fra Rocket League til det populære Fortnite hos Tricked Esport. Foto: Peter Kenworthy.

Det Søborg-baserede HYDR esport bliver til en del af Tricked Esport

Af Peter Kenworthy

HYDR esports medlemmer og hold skal nu spille under sort-røde faner, som en del af Tricked Esport.

– Da vi i 2017 stiftede HYDR var det med en ambition om kunne tilbyde esport-undervisning på alle niveauer. I dag tager vi skridtet videre og tilslutter os Danmarks ældste esport-organisation. Med tilføjelsen af den professionelle sportslige overbygning til undervisningen sikrer vi, at dem der vælger at dygtiggøre sig hos os, har mulighed for at tage rejsen hele vejen til de professionelle rækker, uden at forlade vores økosystem, fortæller administrerende direktør i HYDR esport, Victor Bruun de Neergaard.

– Vi glæder os helt vildt til se vores medlemmer vokse under det nye navn, og forsætte med at tilbyde de danske esports-udøvere de bedst mulige rammer for at opnå deres fulde potentiale, tilføjer han.

Der er åbent hus i Tricked Esports Club Søborg på Rosenkæret 22A søndag den 3. oktober.