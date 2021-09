Group of kids boys and girls play roundelay around little girls with ponytails with help of teacher

Det pædagogiske personale have lidt færre børn at holde styr på sidste år. Foto: Colourbox.

Normeringstal viser færre børn per voksen i 2020 – men tallene er påvirket af corona-situationen, siger Danmarks Statistik

Af Peter Kenworthy

– Landsgennemsnittet 2020 for normeringerne (antal børn per voksen), for de kommunale og selvejende daginstitutioner, var på 2,9 for de 0-2-årige (vuggestue) og på 5,8 for de 3-5-årige (børnehave). Sammenlignet med 2019 var der i 2020 færre børn per voksen, idet normeringstallene for 2019 var 3,1 for de 0-2-årige og på 6,1 for de 3-5-årige, skriver Danmarks Statistik på sin hjemmeside.

I Gladsaxe lå de tilsvarende tal i 2020 for normeringer i daginstitutioner og dagpleje på linje med landsgennemsnittet, og der var også sket et fald fra 2019 til 2020, der – både for vuggestuebørnene og børnehavebørnene – var lidt større end på landsplan.

Påvirket af corona

Normeringstallene for 2020 er dog påvirket af COVID-19-situationen.

– På landsplan er det tydeligt, at opmandingen i det pædagogiske personale er sket med udgangspunkt i et øget antal medhjælpere og under påvirkning af COVID-19-situationen, pointerer Danmarks Statistik.

– De mange midlertidige ansættelser i forbindelse med corona-genåbningen betyder desværre, at vi ikke kan se, hvor langt vi reelt er nået, og om de første 500 millioner kroner til minimumsnormeringer har givet et mere permanent løft i antallet af pædagoger til børnene, som det var tiltænkt, udtaler BUPL’s, formand Elisa Rimpler.

– Det ser desværre ud til, at pengene til minimumsnormeringer sidste år primært er blevet brugt til at ansætte ufaglærte og assistenter, tilføjer hun.

Normeringstallet er en beregning af de samlede pasningsressourcer på kommunalt niveau set i forhold til antallet af børn – inklusive pædagogiske ledere, pædagoger, assistenter, medhjælpere med videre.