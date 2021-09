Familien Aastrand: Vi har involveret os

Kajak er et fælles familieforetagende i familien Aastrand Jørgensen som rummer Danmarks nok største kajaktalent, Emma Aastrand Jørgensen

Af Gitte Ganderup

En kvinder jubler lige i svinget på stien, hvor målområdet ved VM i kano og Kajak kommer til syne. Det er Jette Aastrand Jørgensen. Mor til Emma Aastrand Jørgensen, som er ved Bagsværd Sø sammen med Emmas far, for at følge deres datters deltagelse ved VM.

Dagen før har Emma kvalificeret sig direkte til finalen i enerkajak 200 meter og lige forinden jublen fra hendes mor, har hun kvalificeret sig i overbevisende stil til sin anden VM-finale, denne i 500 meter enerkajak.

Emma Aastrand Jørgensen er et kæmpe talent og det har hun været i alle de år hvor hun har roet, fortæller hendes forældre.

– Som 9-årig vandt hun jo det hele. Også over drengene, fortæller hendes far, Claus Jørgensen som har rejst med Emma til alle konkurrencer altid. På nær dem som rejserestriktionerne på grund af corona forhindrede.

Involvering

Emma Aastrand flyttede til en Team Danmark-lejlighed i Værebro som 17 årig fra hjemegnen ved Maribo Kajakklub.

Hun havde længe været udset til at blive en af Danmarks sportsstjerner. Siden da er medaljehøsten blevet ved.

Og hvordan bakker man så sit elitesportsbarn op som forældre? I Jette og Claus Jørgensens tilfælde har det blandt andet involveret at tilmelde sig et kajakhold. Det var dog ikke en succes, fortæller de selv, så det er godt at både Emma og hendes storesøster, Sofie Aastrand Jørgensen kan sørge for at være talentfulde roere.

– Vi som familie er meget stille og rolige, siger Jette Aastrand Jørgensen over en kop kaffe ved kioskens bord midt i VM-området.

– Vi har aldrig snakket kajak derhjemme men derimod fokuseret på livet og skolen. Vi har overhovedet ikke pacet eller stået med stopur, supplerer Claus Jørgensen som lige som Jette Aastrand slet ikke er et konkurrencemenneske.

De to forældre lader forstå, at det ikke er fordi de ikke har prioriteret deres døtres sport. Nok nærmest tværtimod.

– Vi har været der og har spændt et sikkerhedsnet ud. De har altid vidst, at vi var der til at snakke med for vi kunne rumme alle følelserne.

– Ja, Emma har nok gennem årene sagt at hun ville melde sig ud af sin klub 15 gange. Men dagen efter skulle hun jo til kajak igen, fortæller Claus Jørgensen.

Ferie i lejr

Konkret betyder deres involvering, i gennem de seneste år mest i Emma Aastrand Jørgensens karriere, at deres familieliv er tilrettelagt efter at roning er en sommersport og derfor er det om sommeren at atleterne peaker.

– Vi har vist interesse på så mange måder. Vi har gjort det til et familieforetagende – altså vi har jo ikke været på ferie sammen sådan som andre familier gør. Når der var træningslejr i uge syv eller otte var det det vi gjorde. Når der var VM om sommeren, var det der vi holdt ferie sammen. Så planlagde Sofie at når VM er der, så kunne vi bo der og holde ferie der. Hun har i de seneste år været vores rejseguide, siger de to forældre kærligt om deres ældste datter.