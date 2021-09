Fest i Buddinge

Mark Ryan spillede klassikere på Rådhuspladsen. Foto: Peter Kenworthy.

Buddinge Dagen bød på alt fra alt fra livemusik og grillpølser til gode tilbud i de lokale butikker

Af Peter Kenworthy

Der var pænt med folk på Rådhuspladsen og ved Buddinge Centret, til Buddinge Dagen lørdag, hvor Magnes Madhus servede grillpølser og Mark Ryan spillede pop- og folk-klassikere som John Lennons ”Jealous Guy”, Van Morrisions ”Brown-eyed Girl” og Neil Youngs ”Heart of Gold”.

Og der var tilbud og åbent til klokken 16 i Buddinge Centrets butikker, der nok også håbede at kunderne i dagens anledning havde lyst til at kigge ind, medringende et hjerte af guld.

– Vi trængte til at se liv og glade dage igen, i stedet for at det hele har været så lukket. Der plejer jo at være Gladsaxedag, og så synes vi at det var trist at der ikke sker så meget på grund af corona. Så vi har holdt hver vores fest i Søborg, Bagsværd og Buddinge, så der sker noget for borgerne, fortæller Camilla Hove fra dametøjsbutikken Hanne Hove Fashion.



Der blev spist pølser og hørt musik til Buddinge Dagen lørdag. Foto: Peter Kenworthy.



Der var en del der besøgte Buddinge Centrets butikker. Foto: Peter Kenworthy.



Der blev også talt politik, nu hvor valgkampen er i gang. Foto: Peter Kenworthy.



Der var kø til grillpølserne. Foto: Peter Kenworthy.