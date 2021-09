Fire seriesejre og en uafgjort

Foto: Peter Kenworthy.

Bella, VB, Bytoften og Bagsværd BK ligger i toppen af deres rækker

Af Peter Kenworthy

FC Bella vandt 3-0 over FC Hornsherred hjemme på Mørkhøj Skole torsdag, på mål af Freja Søndergaard og Sophia Lauritzen i de første 20 minutter, og Mie Woning i kampens døende sekunder. FC Bella ligger dermed nummer 2 i fodboldens kvindeserie 1.

Fredag vandt VB 1968 hjemme 1-0 over Albertslund. André Riel scorede kampens enlige mål efter 17 minutter, og VB 1968 rykker dermed op på en tredjeplads i Sjællandsserien.

Lørdag vandt Bagsværd BK med hele 5-2 over Hillerød Fodbold, på Bagsværd Stadion. Patrick Markussen (med to mål), Casper Edelskov, Benjamin Bentsen og Oliver Borring Kjær stod for målene, der sikrede Bagsværd BK en førsteplads i serie 1, pulje 1.

Og IF Bytoften vandt 3-0 over taberdømte Kokkedal uden kamp, og fører serie 4, pulje 2.

Derimod måtte Gladsaxe-Hero nøjes med et enkelt point, hjemme mod FC Rudersdal, og ligger dermed på niendepladsen i Sjællandsserien.