Flaget gik til tops

Borgmesteren takkede veteraner og andre udsendte for deres indsats. Foto: Kaj Bonne.

Borgmester, byrådsmedlemmer og militærfolk så flaget gå til tops for Gladsaxes veteraner og andre udsendte på den årlige Flagdag søndag

Af Peter Kenworthy

– Flagdagen gør at man reflekterer over det man har oplevet som udsendt. For det er svært at forstå som udenforstående – angsten når der lander en granet tæt på, og at vi har det så godt her i Danmark. Og når man står her og flaget skal til at hejses, så er man tilbage, fortalte Kenneth Staugaard, der havde været minør i Balkan i 1992/93.

Borgmester Trine Græse (A) takkede veteranerne og de udsendte, og pointerede i sin tale, at de udsendte har et særligt forhold til flaget, og at ”Dannebrog, det samler os”. Og lige efter gik flaget til tops til tonerne af ”altid frejdig når du går” på Højgård i Bagsværd.