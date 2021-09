Foto: Colourbox.

Et flertal af de 15-25-årige føler sig presset til at drikke alkohol. Det forsøger man at gøre noget ved på GG

Af Peter Kenworthy

En ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden viser, at 54 procent af de 15-25-årige har oplevet, at venner har forsøgt at presse dem til at drikke alkohol, selv om de har sagt ”nej tak”.

Rapporten viser også, at knap hver tredje af de unge drikker mere alkohol, end de har lyst til, fordi de føler, at det forventes af dem. Og mere end otte ud af ti af de 15-25-årige mener, at vi skal have en alkoholkultur, hvor alle accepterer et ’nej tak’ til at drikke.

– I Danmark har vi desværre en tradition for, at sociale arrangementer alt for ofte inkluderer alkohol. Vi ved, at mange unge ønsker en anden alkoholkultur. Derfor arbejder vi for en mere rummelig festkultur, hvor det bliver en fest for alle, uanset om man drikker alkohol eller ej, og hvor det skal være helt okay at sige nej tak, siger Peter Dalum, der er projektchef i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Fuld af Liv indsats.

Fokus på alkohol

På Gladsaxe Gymnasium har man fokus på problemet. Blandt andet ved at man, siden 2018, har været blandt 17 indsatsgymnasier i projektet ”Gymnasier Fuld af liv”, støttet netop af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

Konkret betyder det at der ikke er alkohol til arrangementer på almindelige hverdage og ved studie- og introture, at man til fester på gymnasiet ikke lukker elever ind, der har drukket, samt at man ikke serverer drikkevarer med en alkoholprocent på højere end fem procent.

Til en studieretningsarrangement for de nye 1. g’ere, fortalte Gladsaxe Gymnasiums rektor, Eva Krarup Steensen, til eleverne og deres forældre: ”Der må ikke være pres på den enkelte. Man må kunne være [til fest på GG] uden at drikke”.

– Nu er der momentum på grund af corona, og mange af eleverne kommer ellers berusede til festerne. Omdrejningspunktet skal ikke være alkohol, for det inkluderende fællesskab svigter, hvis nogen bliver presset til at drikke, fortæller Eva Krarup Steensen til Gladsaxe Bladet.