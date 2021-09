Der var mødt en del elever frem til demo. Foto: Privat.

Gymnasieeleverne på GG demonstrerede imod skolens alkoholpolitik, virtuelle fælles samlinger og halverede idrætsdage

Af Peter Kenworthy

Torsdag formiddag var der demo på Gladsaxe Gymnasium. Her kritiserede deltagerne ændringer på gymnasiet, som de mener går ud over fællesskabet.

Blandt andet skolens alkoholpolitik, der sætter begrænsninger på indtagelsen og styrken af alkohol til fester, studieture og introture, samt virtuelle fælles samlinger, studieture i Danmark og halverede idrætsdage. Samt at de ikke føler sig hørt og taget med på råd af gymnasiets ledelse.

– Vi føler ikke at vi har haft noget at sige i forhold til beslutningerne. Vi har haft halvandet år, hvor festerne har været på et minimum, og jeg synes ikke at det er her efter corona at alt dette skal til, fortæller Ulrik Neergaard-Holm, der er 3. g’er på GG og medarrangør af demonstrationen.

– Man valgte blandt andet GG på grund af fællesskabet og det sociale. Det er selvfølgeligt usundt at drikke, men det er en del af det at gå i gymnasiet. Og man lærer ikke folk at kende på samme måde nu, tilføjer han.

Vi vil gerne holde fede fester på GG, men hvis eleverne skal drikke sig i hegnet, skal de gøre det i andre sammenhænge, fortæller rektor på Gladsaxe Gymnasium, Eva Krarup Steensen.

– Skolen skal være et sted hvor der er fokus på fællesskab frem for alkohol, for festerne er jo også til for de elever, der ikke drikker, tilføjer hun.