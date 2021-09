Forældrekøb – er det en god idé?

SPONSORERET INDHOLD: Er dit barn optaget på drømmestudiet og skal til at udleve storbydrømmen, så overvejer du måske at danne nogle gode og trygge rammer for dit barn, nemlig ved et forældrekøb. Du kan både overveje at købe en ejerlejlighed eller en andelsbolig.

Af SPONSORERET INDHOLD

Et forældrekøb kan være en god løsning, hvis du har kapitalen. Der er desuden ingen krav om, hvilken familierelation du skal have til den unge. Du kan også som bedsteforælder foretage et forældrekøb.

Der er en stigende interesse for storbylivet, og derfor er det også ofte nemt at sælge lejligheden igen, når den unge er færdiguddannet.

Hvordan fastsætter vi huslejen?

Huslejen mellem dig og dit barn bør fastsættes svarende til markedslejen, ellers risikerer du, at det får skattemæssige konsekvenser for dit barn. Hvis lejen bliver sat for lavt, kan det blive anset som en gave, som der skal betales gaveafgift af. Du må give dit barn en skattefri gave på 68.700 kr. om året (2021). Alt derover vil blive pålagt gaveafgift.

Det er klart, at lejlighedens størrelse og beliggenhed spiller en betydelig rolle i fastsættelse af boligprisen. Det vil naturligvis også medføre, at huslejen stiger. Omvendt giver en større lejlighed mulighed for at udleje et værelse til en ven. På denne måde kan huslejen nedbringes.

Hvad bør vi være opmærksomme på?

Få udarbejdet en lejekontrakt. Det er altid en god idé at få defineret aftalen samt opsigelsesvilkårene på skrift. Det gælder især, hvis du skal udleje et værelse til dit barns ven eller en fremmed. Uden en lejekontrakt kan der nemt opstå problemer.

Derudover bør du sætte dig grundigt ind i skattereglerne. Hvis du ikke iagttager de skattemæssige regler i forbindelse med salget, kan det få store konsekvenser. Du skal nemlig betale skat af fortjenesten ved et salg af en lejlighed, som du ikke selv har boet i. Det kan være vanskeligt at forstå de komplekse regler, hvorfor det altid er en god idé at alliere sig med en erfaren advokat.

Muligheden for familielån

Som alternativ kan du også vælge at låne dit barn pengene til selv at købe lejligheden på et rentefrit lån. Lånet kan løbende afvikles ved, at du hvert år afskriver lånet som en skattefri gave. Det giver dit barn mulighed for at fremleje en del af lejligheden uden vanskeligheder. Derudover vil fortjenesten ved et fremtidigt salg være skattefrit for dit barn.

Få ekstern rådgivning

Der er mange ting, som du bør grundigt overveje, inden du begiver dig ud i et forældrekøb. Det er derfor en god idé at få hjælp fra en boligadvokat med ekspertise i forældrekøb. På denne måde sikrer du dig at komme trygt igennem et forældrekøb og skabe de bedste rammer for dit barn.