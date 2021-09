Forbered dig på Black Friday i Gladsaxe

Black woman using a laptop on a wooden table

SPONSORERET INDHOLD: Black Friday venter rundt om hjørnet, og det får danskerne til at bruge flere tusinde kroner.

Af SPONSORERET INDHOLD

Den store shoppingdag er altid dagen efter Thanksgiving i USA, og i år falder den på den 26. november. Der er helt bestemt tale om årets travleste shoppingdag, og det gælder naturligvis også i Gladsaxe.

Dansker handler for flere milliarder kroner

I forbindelse med Black Friday shopper danskerne typisk for over to milliarder kroner samlet set. Omkring 85 % af de salg er i fysiske butikker. Det vil sige shopping fx omkring Bagsværd Bymidte og Buddinge Bymidte eller på fx Søborg Hovedgade.

De resterende 15 procent går til online shopping. Der er masser af muligheder for at gøre et godt kup i forbindelse med Black Friday og du kan benytte http://black-friday-oversigt.dk/ til at danne et overblik.

Black Friday er et koncept, som har udviklet sig i løbet af årene. Man kan sige at Black Friday oprindeligt var forbundet med gode deals i de fysiske butikker, mens Cyber Monday var forbeholdt internettet. Cyber Monday er mandagen efter Black Friday. Nu til dags kan du støde på gode tilbud både i måneden eller ugen op til Black Friday, samt den efterfølgende mandag. Det gælder både på nettet og i butikkerne i Gladsaxe.

Hvad køber danskerne mest?

Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik fra 2020 shopper 89 procent af danskerne indenfor en periode på 12 måneder. Det tal var steget med fyrre procent fra 59 procent tilbage i 2008.

Danskerne er især glade for at shoppe tasker, smykker, tøj og sko på nettet. Ifølge den samme undersøgelse havde 63 procent af danskerne købt et produkt i en af de kategorier inden for de seneste tre måneder.

De bedste Black Friday deals i Gladsaxe

Et er hvad danskerne køber mest i løbet af året. Noget andet er hvad du måske køber i forbindelse med Black Friday. Her kan det være en god ide at kigge på hvad du står og mangler. Hvis du længe har overvejet at købe en ny iPhone, kan det måske være en god ide at spare penge med Black Friday.

Du kan sagtens begynde at forberede dig på Black Friday allerede i dag. Fx kan du aftale at tage ned i byen med et familiemedlem eller en god ven eller veninde og snuse rundt. Tag i butikker i Bagsværd, Buddinge, og Søborg og få en ide af hvad du måske kan spare penge på, når det bliver Black Friday i Gladsaxe.