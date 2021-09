Bobslæden Danmark går efter vinter-OL 2022. Foto: Bobslæden Danmark.

Bobslæden Danmark, Danmarks bobslædelandshold forsøger at kvalificere sig til vinter-OL i Beijing i 2022

Af Redaktionen, redigeret

Bobslæden Danmark blev stiftet for et år siden, men selvom holdet er nye i bobslædesporten, har man over 50 års erfaring med elitesport.

Holdet består nemlig af firdobbelt danmarksmester i trespring Jannick Bagge, tredobbelt nordisk mester i vægtløftning Simon Darville, elitesprinterne Marius Glenner-Frandsen og Rasmus Overgaard Madsen og tikæmperen Lukas Medina Sørensen.

– Vi er et stærkt hold, fordi vi har erfaringen og mentaliteten til at gå til det her på en ordentlig måde. Det er på ingen måde let at køre bobslæde, men det har klart gjort transitionen til bobslæde lettere, at vi kan bruge så mange af de fysiske og mentale kvaliteter fra vores tidligere sportsgrene, siger Simon Darville, der er opvokset i Bagsværd og har dyrket elitesport i Bagsværd Vægtløftnings Klub i over 10 år, hvor han også er formand.

Bobslæden Danmarks OL-kvalifikation kommer til at løbe fra oktober til jul, og i midt januar bliver slæderne udtaget ud fra et ranglistesystem. Vinter-OL i Beijing løber fra 4.-20. februar 2022.