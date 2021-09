Garanteret Dansk-Engelsk borgerservice til borgerne

Venstre i Gladsaxe har visioner om mere service for borgerne i kommunen, og jeg er, som kandidat ved kommunalvalget, drevet af en personlig vision og målsætning om, at Gladsaxe skal omsætte dette til tosproget borgerservice: Dansk og Engelsk. Gladsaxe kommune har et stort potentiale for at drage nytte af en øget internationalisering i kraft af […]

Af Henrik Thormod Andersen, V-kandidat til byrådet

Venstre i Gladsaxe har visioner om mere service for borgerne i kommunen, og jeg er, som kandidat ved kommunalvalget, drevet af en personlig vision og målsætning om, at Gladsaxe skal omsætte dette til tosproget borgerservice: Dansk og Engelsk.

Gladsaxe kommune har et stort potentiale for at drage nytte af en øget internationalisering i kraft af at vi hjemsted for store danske virksomheder som har hele verdenen som deres marked. Vi skal derfor være modige og begynde rejsen mod større internationalisering.

Til en start skal relevante borgerservice-ydelser være nemt tilgængelige på engelsk på kommunens hjemmeside. Herudover skal den ”de-facto” dialog, som Gladsaxe kommunes pædagoger og skolelærer m.m. har på engelsk i hverdagen med vores internationale borger, gøres til en klar og synlig rettighed for disse borgere. Det vil sige, at vores internationale borger fremover kan have krav på, at få f.eks. udviklingssamtaler om deres børn i vuggestuer og børnehaver samt skole-hjem samtaler på engelsk.

Hvorfor skal vi gøre dette?

Dette er enkle, billige og realiserbare forslag der giver bedre service for borgerne og starter en visionær rejse for Gladsaxe kommune. Samtidig vil det understøtte vores højt specialiseret virksomheders behov for at få kvalificeret arbejdskraft til kommunen, idet vi klart signalerer, at sprogbarrierer ikke er en hindring for at begå sig i Gladsaxe kommune.