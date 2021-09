Generationer på vandet

Moster heppede fra vandet og far fra koordinationen af motorbådene mens mor stod på broen, da Pernille Knudsen kvalificerede sig med resten af fireren ved VM på Bagsværd Sø

Af Gitte Ganderup

Gennem generationer har der været kajak i blodet hos familien Knudsen, som fredag havde Pernille Knudsen forrest i en firerkajak, der sluttede med en syvendepladsen efter 500 meter på Bagsværd Sø.

For 33 år siden var det hendes moster som sad forrest i en firer med Pernilles mor, Yvonne Knudsen, bag sig.

– Så kunne hun sidde der og slå mig, siger Jeanette Knudsen med et grin.

Yvonne Knudsen og hendes søster Jeanette Knudsen deltog ved OL i Seoul i 1988 og i Barcelona i 1992 hvor de sad i en firerkajak sammen med Susanne Petersen og Birgitte Froberg samt i en toerkajak med Birgitte Froberg.

Fire år senere deltog Jeanette Knudsen også ved OL i Barcelona sammen med Yvonne.

– Efter Seoul stoppede Susanne Petersen sin karriere, og så gik firekajakken i opløsning. Derfor var det fedt at kunne kvalificere sig til Barcelona sammen med min søster og samtidig få mulighed for at dele oplevelsen med vores forældre, der tog turen til Barcelona for at støtte op om os, siger hun til Kano og Kajak magasinet i 2020.

I dag er det søstrenes børn, som høster medaljer.

Det er godt nok

Ved et bord foran dommertårnet sidder Niels Hansen. Pernille Knudsens far. Når man lander i en familie, hvor både svigerfamilien og hustruen roer, bliver roning en del af livet og børnene kommer med.

Dagens måske vigtigste sejlads for privatpersonen Niels Hansen skal snart i gang for det er ved at være tid til at firerkajakken skal kvalificere sig til finalen.

Det er lige før at Niels Hansen stopper fortællingen om sit arbejde som koordinator for motorbådende på søen, midt i en sætning. Startskuddet har lydt og han tager kikkerten for øjnene.

Selvom 500 meter er hurtigt overstået, bølger spændingen op og ned. Den danske båd følger godt med og lykkes også med at kvalificere sig direkte til finalen.

– Det var godt nok! udbryder Niels Hansen, idet han tager kikkerten ned.

Det næste han gør, er at tage walkie-talkien op og siger i den:

– Det er Niels. Så er der to løb tilbage før frokost.

– Jeg ved hvordan det kan føles at sidde derude og holde styr på løbslisterne, så det er meget rart at lige få at vide hvor længe der er til frokost, siger han.

Imens Yvonne Knudsen tager imod firerkajakken med Pernille Knudsen i front, begynder motorbådende at sejle ind. I en af dem er Jeanette Knudsen. Hun og søsteren er ikke de eneste roere fra et højt plan som stadig er aktive. Hun møder mange som hun har kendt i mange år.

– Vi er ikke den eneste familie hvor der er roere i flere generationer. Jeg møder en del fra den gang som er blevet trænere og er med her. Og ofte har de også deres børn med, fortæller Jeanette Knudsen inde hun drejer ind til madteltet.

I dag er det Yvonne Knudsen og Niels Hansens datter og søn som fører rosporten videre lige som Jeanette Knudsens børn også er eller har været aktive i rosporten med Philip Knudsen som den mest fremtrædende pt.