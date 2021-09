Gladsaxe i bevægelse

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe-borgerne er gode til at cykle på arbejde og løbe en tur

Af Peter Kenworthy

1799 borgere i Gladsaxe har besvaret et spørgeskema om deres bevægelsesvaner i den landsdækkende undersøgelse ’Danmark i Bevægelse’.

Undersøgelsen viser blandt andet at de voksne borgere i Gladsaxe Kommune er mere aktive end borgere i sammenlignelige kommuner i fitness, løb, mental- og smidighedstræning, aktiviteter på vand samt cykling til og fra arbejde, men mindre aktive i praktiske fysisk krævende aktiviteter hjemme.

Samtidig har over halvdelen af borgerne i Gladsaxe opgaver i deres arbejde eller uddannelse, som ikke kræver fysisk anstrengelse, hvilket er højere end gennemsnittet i hovedstadskommunerne.

Mange gåture, færre løbeture

Blandt andet fortæller ni ud af ti af de borgere, der har besvaret spørgeskemaet, at de har gået en tur inden for de seneste 12 måneder – 27 procent meget ofte – og seks ud af ti har lavet fitness og fysisk træning.

27 procent cykler til og fra arbejde eller uddannelse fem dage om ugen eller mere. Lidt under halvdelen løbet en tur, 17 procent har lavet holdboldspil og 12 procent har dyrket gymnastik.

Omvendt er gladsaxeborgerne mindre aktive i praktiske og fysisk krævende aktiviteter i hjemmet (for eksempel havearbejde) sammenlignet med de gennemsnitlige nationale tal. 23 procent dyrker idræt i en idrætsforening, hvilket også er mindre end på landsplan.

Især angiver Gladsaxe-borgerne, at de grønne områder giver dem gode muligheder for at være fysisk aktive.

Bliver del at plan

Undersøgelsens resultater indgår som en konkret indsats i Gladsaxes handleplan ”Sammen om fysisk aktivitet”. Handleplanen skal fremme fysisk aktivitet i perioden 2021-2022 og skabe et vidensgrundlag, så kommunen kan igangsætte målrettede aktiviteter, der fremmer gladsaxeborgernes bevægelsesvaner, fortæller Gladsaxe Kommune.

– Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater vil vi i de kommende måneder arbejde videre med at udvikle og prioritere konkrete indsatser, som i sidste ende skal medvirke til, at borgerne i Gladsaxe bevæger sig endnu mere, siger projektleder og koordinator af undersøgelsen i Gladsaxe, Peter Aagaard.

Undersøgelsen indgår som en del af en national analyse af danskernes bevægelsesvaner i alle landets kommuner kaldet ”Danmark bevægelse”. Rapporten blev offentliggjort i september og er udarbejdet af forskere fra Syddansk Universitet.