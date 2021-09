Gladsaxe kunne være fantastisk idrætskommune

Men vi er meget langt fra målet, desværre. Gladsaxe Kommune investerer nemlig hverken strategisk, klogt eller langsigtet. Som mangeårig spiller og træner i Gladsaxe-Hero Boldklub, har jeg oplevet på nært hold, hvordan kommunen konstant nøler med investeringerne. Vi har f.eks. et stadionpersonale der knokler for at få tingene til at hænge sammen, når vi alle […]

Af Kenneth Colding, kandidat til Kommunalvalget, Venstre

Men vi er meget langt fra målet, desværre. Gladsaxe Kommune investerer nemlig hverken strategisk, klogt eller langsigtet.

Som mangeårig spiller og træner i Gladsaxe-Hero Boldklub, har jeg oplevet på nært hold, hvordan kommunen konstant nøler med investeringerne.

Vi har f.eks. et stadionpersonale der knokler for at få tingene til at hænge sammen, når vi alle hiver i dem, for at få dem til at reparere og løse ting konstant. Men pengene følger bare ikke med, og det kan vi som en rig kommune, bare ikke være tjent med.

Der skal investeres massivt og tænkes langsigtet, så vi kan få gjort det attraktivt for vores borgere, at dyrke idræt, og en attraktiv kommune at flytte til. At investere 80 mio kr. i en skøjtehal, som i første omgang ikke gav plads til tilskuere på begge sider, er jo helt grotesk. I andre kommuner er det efter sigende lykkes at få en skøjtehal med en tennisbane på første sal, til et væsentligt mindre beløb.

Men i Gladsaxe har vi åbenbart en politik, som gør at vi skal bruge flere penge, men få mindre. Det er ganske enkelt ikke godt nok, at det er det parameter der kommer først i kommunen.

Træet skal rystes, vi har brug for nye øjne i kommunen, og få investeret de mange penge der ligger i kommunekassen klogt, som man åbenbart stadig inddriver, men ikke kan/vil bruge.