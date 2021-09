Gode råd til at fremme et trygt og sikkert arbejdsmiljø

SPONSORERET INDHOLD: Arbejdsmiljøet har afgørende betydning for, hvordan din virksomhed klarer sig. Derfor er det også vigtigt at yde en aktiv indsats for hele tiden at udvikle på og forbedre arbejdsmiljøet – til gavn for de ansatte såvel som virksomheden som helhed.

Af SPONSORERET INDHOLD

Du kan med fordel læse med videre, hvis du har brug for inspiration til, hvordan du kan fremme et arbejdsmiljø, der er sundt og sikkert.

Lyt til dine medarbejdere

Det er vigtigt, at du som virksomhedsejer sætter tid af til rent faktisk at lytte til, hvad dine ansatte har at sige. Det er trods alt dem, der befinder sig i arbejdsmiljøet til dagligt og derfor ved, hvad der fungerer, hvad der ikke gør, og hvad man muligvis kan gøre for at forbedre det. Derfor gør du klogt i at fortælle medarbejderne, at de altid kan komme til dig, hvis de oplever udfordringer i den daglige arbejdsgang.

Få foretaget en arbejdspladsvurdering

En APV, også kaldet en arbejdspladsvurdering, bruges til at vurdere miljøet på arbejdspladsen. Der er adskillige fordele ved at få udarbejdet en sådan vurdering, og du kan eksempelvis bruge den til følgende:

• At mindske antallet af arbejdsrelaterede ulykker.

• At få inspiration til udvikling af virksomheden – arbejdsgangene såvel som vækstmæssigt.

• At nedbringe sygefravær iblandt de ansatte.

Hos Agri Nord beskæftiger de sig blandt andet med maskinstationer, håndværkere og landbrug, og de står klar til at hjælpe dig med at udarbejde en arbejdspladsvurdering, så arbejdsmiljøet kan blive så trygt og sikkert som muligt.

Tag altid alle sikkerhedsforanstaltninger seriøst

Uanset hvilken type virksomhed du driver, er det vigtigt, at du tager alle sikkerhedsforanstaltninger seriøst og yder en indsats for at gøre arbejdsmiljøet så sikkert som muligt at færdes i. Det kan du eksempelvis gøre ved at opsætte overvågning og investere i sikkerhedssko til de ansatte, hvis der er behov for det.