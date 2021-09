Gode tips til vedligeholdelse af dine møbler i haven

SPONSORERET INDHOLD: Er du så heldig at have en have, og vil du gerne udnytte den til fulde? Så kan havemøbler gøre haven mere brugbar og hyggelig.

Men når du har havemøbler i haven, så er det også vigtigt, at du husker at pleje og vedligeholde dem. Du kan med fordel læse med videre, hvis du vil blive klogere på, hvordan du passer bedst på dine nye havemøbler.

Stil havemøblerne væk i vinterhalvåret

Der er rigtig mange, der er i tvivl om, hvornår det er et passende tidspunkt at finde havemøblerne frem og stille dem væk. En smart tommelfingerregel siger, at havemøblerne skal frem, når vil stiller uret frem til sommertid, og omvendt skal havemøblerne tilbage, når vi stiller uret tilbage til vintertid.

Havemøblets materiale har indflydelse på plejen og vedligeholdelsen

Er du på udkig efter nye havemøbler, som kan bidrage til at skabe den have, du drømmer om? Så er der god grund til at udvælge materialet nøje. Nogle materialer holder bedre til det danske vind og vejr, lige såvel som at nogle materialer kræver nemlig langt mere vedligeholdelse end andre.

Nogle af de mest populære havemøbelmaterialer er:

• Plast.

• Kunsttræ.

• Kunstrattan.

• Aluminium.

• Træ.

Der er fordele og ulemper ved alle materialerne, så du skal naturligvis vælge dét, der passer bedst til din have samt tage højde for dit budget, behov og ønsker.

Vedligeholdte møbler holder sig pæne i længere tid

Det kan godt betale sig at bruge tid på at passe og pleje dine havemøbler. Jo bedre du vedligeholder dem, desto længere tid vil de nemlig også holde sig pæne og præsentable. Er du i tvivl om, hvordan du skal rengøre og vedligeholde det eller de materialer, som dine havemøbler er lavet af? Så kan du finde masser af gode tips til netop det hos forhandleren eller på internettet.