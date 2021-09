Havde fortjent point

Heros Mads Jørgensen havde flere gode aktioner, men ind ville bolden ikke. Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe-Hero tabte 1-0 hjemme til Fredensborg BI i en kamp med forspildte chancer og et annulleret mål

Af Peter Kenworthy

Fredensborg BI var bedst i første halvleg i bundkampen mod Gladsaxe-Hero i fodboldens Sjællandsserie, og bragte sig fortjent foran i det 19. minut, efter at Hero-forsvaret havde taget sig en blunder.

To minutter inden var Jetmir Zeciri ellers lige ved at lave en kandidat til årets mål, da han på akrobatisk vis saksesparkede bolden lige over overliggeren. Men ellers var det Fredensborg der skabte mest inden pausen.

Lagde pres på

Hero kom dog anderledes determineret ud til anden halvleg, hvor hjemmeholdets fløje fik lagt et solidt pres på Fredensborgs forsvar – især i kampens slutfase.

Heros Mads Jørgensen blev således spillet i dybden med tyve minutter igen, men hans skud røg forbi den ene stolpe. Ti minutter senere endte et langt indkast ind i feltet hos Benjamin Knudsen, men hans hovedstød blev prikket over overliggeren af Valdemar Oldenburg i Fredensborg-målet.

Og i de sidste ti minutter af kampen havde Flavio Camara, Frederik Høgsberg og Mahdi Alawie alle gode muligheder, uden at bolden ville det sidste stykke ind over stregen.

Annulleret mål

Med fire minutter igen fik Alawie faktisk banket bolden forbi Oldenburg, fra to-tre meters afstand, men dommer Christian Berthel dømte frispark til Fredensborg, i stedet for mål til Hero, da en Hero-spiller tilsyneladende havde haft hånd på bolden. Og tættere på kom Hero ikke.

I stedet var Fredensborgs Nicklas Skou tæt på at fordoble føringen i det sidste minut, da han fik en friløber. Men Hero-målmand Hjalte Mogensen reddede – og kampen endte 1-0 til udeholdet.

Gladsaxe-Hero rykker dermed ned på en plads som nummer 12, lige over stregen, mens Fredensborg hoppede op på 9. pladsen.



Fredensborg var bedst i første halvleg, hvor holdet var flittige gæster omkring Heros straffesparksfelt. Foto: Peter Kenworthy.



Fredensborg gik til den i tacklingerne. Her bliver Mario Dragovic nedlagt. Foto: Peter Kenworthy.



Mahdi Alawie fik Fredensborgs netmasker til at blafre. Foto: Peter Kenworthy.