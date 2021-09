Alex Koppel, der er pædagog på Grønnemose Skole og med i Sportsudvalget, sørger for at papirerne er i orden, inden starten går. Foto: Privat.

Næsten 400 børn fra 4.-6. klasse deltog torsdag i Sportsudvalget i Gladsaxe Kommunes orienteringsløb i Høje Gladsaxe Parken

Af Peter Kenworthy

– Dagen startede ellers med gråvejr og udsigt til regn og blæst, men både Sportsudvalget og OK 73 havde regntøj på og højt humør og var enige om at afvikle dagen. Og det gik rigtig flot. De 135 hold blev sendt afsted efter tidsplanen, og sprintbanen var en ny og meget populær aktivitet, fortæller Guy Rubaudo fra sportsudvalget.

Samarbejdet med OK 73 er et eksempel på et af de samarbejder med lokale foreninger, der er i åben skole indenfor idræt og bevægelse, tilføjer han.