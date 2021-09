Hvert 10. barn siger ok til forældres fysiske straf

Foto: Colourbox.

Under halvdelen af danske børn mener at de ved noget om deres rettigheder, siger undersøgelse

Af Peter Kenworthy

Alt for mange børn i Danmark synes det er i orden, at deres forældre straffer dem fysisk. Og alt for mange børn mener, at der er så hård en tone på sociale medier, at de afholder sig fra at dele deres holdninger.

Det er nogle af resultaterne i en ny KantarGallup-undersøgelse, som UNICEF og Institut for Menneskerettigheder har offentliggjort i september, om børns kendskab til menneskerettigheder og Børnekonventionen.

Her svarer næsten hver tiende barn at det er i orden, at forældre straffer deres børn fysisk ved for eksempel at ruske dem eller give en lussing, og tallet har været støt stigende i de seneste 5-6 år.

Desuden svarer under halvdelen af børnene, at de ved noget eller meget om deres rettigheder, og næsten hver tredje synes at det er i orden, hvis børn og unge i samtaler med deres venner bruger ord som for eksempel luder, bøsse eller neger til at beskrive andre mennesker.

Institut for Menneskerettigheder fortæller til Gladsaxe Bladet, at det ikke er muligt at få tal på kommuneniveau fra rapporten, da antallet af besvarelser bliver for lille.

Men man kan se i rapporten, at lidt flere af børnene i Hovedstaden mener at de ved noget om deres rettigheder, samt at en lille smule færre synes at det er i orden, at forældre straffer deres børn fysisk eller at børnene bruger ord som luder, bøsse eller neger til at beskrive andre mennesker.

Vil være børnevenlig by

Gladsaxe Kommune indgik i 2019 et partnerskab med UNICEF som såkaldt ”Børnevenlig By”.

Vejen til officielt at blive Børnevenlig By og Kommune kræver konkrete handlinger for at fremme børns rettigheder og sikre, at børn bliver hørt, og der skal blandt andet udarbejdes en analyse og handlingsplan for børns rettigheder sammen med børnene.

Grundlaget for arbejdet med UNICEFs koncept Børnevenlige Byer er FN’s Børnekonvention og verdensmålene.

Ifølge FN’s Børnekonvention skal barnets tarv komme i første række i alle foranstaltninger vedrørende børn, og man skal desuden sikre at børnene er i stand til at udforme egne synspunkter, samt at barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.

I Børne- og Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling var andelen af skolebørn i Gladsaxe i 4.-9. klasse, der svarer ja til at de tit eller meget tit er med til at bestemme hvad der skal laves i timerne, dog faldende fra 2018/19 til 2019/20, samt endnu mere faldende siden 2014/15.

I 2019/20 var andelen der svarede ”meget tit” 2,2 procent og andelen der svarede ”tit” 10,9 procent.