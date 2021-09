Hvordan har coronaservicen været?

Coronaen har vendt op og ned på den kommunale service. Foto: Peter Kenworthy.

Nu har du mulighed fortælle hvordan du har oplevet kommunens service under coronakrisen

Af Peter Kenworthy

Der har været meget der har været anderledes under coronakrisen over hele verden. Også i det kommunale regi, med alt fra hjemmeundervisning, nødpasning og telefonmøder til virtuelle møder, restriktioner, udendørs aktiviteter og digitale borgermøder.

Men hvordan har det hele så fungeret? Som borger får man nu mulighed for at fortælle, hvordan man har oplevet kommunens service under coronakrisen.

– Coronakrisen har været en ekstraordinær situation for kommunen og har naturligvis haft betydning for den service, som borgerne har modtaget. Vi vil meget gerne lære af de erfaringer, vi har fået. Vi håber borgerne både vil fortælle om det, der er gået godt, og om de udfordringer, de har oplevet, siger kommunaldirektør Ulrich Schmidt-Hansen.

Der er to måder at deltage på, fortæller Gladsaxe Kommune. Enten via borgerpanelet, hvis man er mindst 15 år gammel og er tilmeldt senest 15. oktober 2021, på gladsaxe.dk/borgerpanel. Man kan også deltage i borgerundersøgelsen uden at være tilmeldt borgerpanelet – se www.gladsaxe.dk/dinmening

Man kan svare på undersøgelsen, der er anonym, frem til 20. oktober 2021.