Investeringsprincipper der aldrig går af mode

SPONSORERET INDHOLD: Da Corona ramte hele verden i 2020, skulle mange af os i isolation. En så markant ændring af ens hverdag kræver nye vaner, rutiner og hobbyer.

Det har resulteret i en stigning af folk der investerer på de forskellige markeder. Ophøret af restriktionerne har tilmed affødt en fremgang i privatforbruget inden for restauration, tekstil og servicefagene. Det har skabt plads til nogle interessante investeringer som måske ikke tidligere har været så potente som de er i dag.

Er du også interesseret i at starte med at investere? Så skal du læse med herunder, hvor vi gennemgår en række gode investeringsprincipper, baseret på ”faderen til investering”, Benjamin Graham.

Benjamin Graham

Graham levede fra 1894-1976 og er kendt som den bedste til det der inden for investeringsverdenen kaldes ”value investing”. Mange kigger mod Warren Buffett når de skal lære om investering, men der er det værd at huske at Buffett blev oplært af Benjamin Grahams principper.

Invester altid med en sikkerhedsmargen

Graham investerede udelukkende i aktier der havde en pris der lagde under den værdi som han faktisk vurderede dem til. Ved at lave sin egen analyse af en aktie, undgik han bias og andres meninger der har fastsat aktien på den pris den står til i øjeblikket. Ideen bag dette investeringsprincip er at en investering i en aktie der har en højere værdi end det den står til, med tiden vil blive genevalueret og stige til sin reelle værdi.

Lær at sige nej

Benjamin Graham opererede med en betegnelse for aktiemarkedet som ”Mr. Markets”. Mr. Markets kommer hver dag og tilbyder dig at både købe og sælge. Nogle gange giver hans priser mening, men andre gange kan de være helt i vejret. Det er dit eget ansvar at vide hvornår du skal slå til, og hvornår du skal afvente.

Benjamin Graham var dygtig til at se på et selskabs regnskaber og udføre en nøgtern analyse. Det gjorde at han netop undgik at blive påvirket af markedet der går op og ned, og kan tilbyde både fair og urimelige priser.

Du har måske ikke så meget erfaring som Benjamin Graham, men til gengæld har du en fordel som hverken Graham eller Buffett havde. Du har nemlig adgang til endnu flere statistikker, analyser og regnskaber end før, og du har derfor en god baggrund for at udføre din egen nøgterne analyse af den aktie du er interesseret i. Med nye apps, platforme og teknologier har du adgang til forex trading online og handel med alt hvad du kan forestille dig lige ved hånden.