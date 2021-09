Jazzklubben svinger igen

Der var skruet op for hyggen i jazzklubben. Foto: Kaj Bonne

God aften i jazzklubben

Af Gitte Ganderup

Mandag aften svingede det igen i Gladsaxe Jazzklub da Djarling – Fuhlendorf – Petri spillede lidt kendte numre som Love for sale og chico chico og en del egne numre.

Stemningen var hyggelig i Drop In på Telefonfabrikken som med sine lidt mindre fysiske rammer udgør de perfekte rammer til en intimkoncert aften som denne.

Gladsaxe Jazzklub har i skrivende stund 436 medlemmer som allerede har fornyet medlemsskabet men der er plads endnu da der tidligere har været godt 600 medlemmer i den 14 år gamle jazzklub.

Det er næsten første gang at Gladsaxe Jazzklub er samlet igen efter corona men der er rig mulighed for gode oplevelser med klubben som har et tæt program gennem efteråret.

Den 24. september er der generalforsamling og der søges efter en ny kasserer. Først i oktober er der weekendtur til Gilleleje – Jazzweekend.