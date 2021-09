Kæmp for klimaet

SPONSORERET INDHOLD: Vores planet og vores klima, er i en tilstand der gør det bydende nødvendigt, at vi begynder at ændre vores måde at leve på. Hvis ikke vi gør det, og meget snart, så er konsekvenserne meget dystre og endda katastrofale, for vores måde at leve på.

Af SPONSORERET INDHOLD

Så man kan sige, at ved at ændre det nu, så får vi selv en indflydelse på hvordan vores samfund er bygget op i fremtiden. Hvis vi intet gør, har vi intet andet valg end at prøve at tilpasse os, og håbe på at vi kan overleve de uoverskuelige konsekvenser, som vores livsstil har for klimaet.

Det starter med dig selv

Der er intet at sige til hvis folk er bange for konsekvenserne af vores livsstil, især her i Vesten, og det er også let at råbe op om hvordan verden burde ændre sig og se ud. Det kræver dog mere end bare at råbe op – man er nødt til selv at gøre en forskel der hvor man kan. Kun hvis vi alle trækker vores del af læsset, kan vi løse de problemer står overfor.

Støt grønne virksomheder

Ud over at spare på de forskellige ressourcer og brug dem med omtanke, så er der en anden ting man kan gøre, som vil have kæmpe stor effekt, hvis alle blev enige om at stå sammen om det. Støt de grønne virksomheder og boykot dem der er de værste syndere. Desværre er mange store og kendte brands og blandt de største syndere, men vi køber alligevel deres produkter.

Derfor vil det gøre ondt på dem, hvis folket stopper med at støtte dem og støtter de grønne virksomheder i stedet for. Det vil gøre at de andre virksomheder bliver tvunget til at omlægge deres produktionsmetoder og gøre dem grønnere.

Eksempler på grønne virksomheder

Der findes rigtig mange virksomheder der er gået over til den grønne måde at producere på, men desværre er det ikke helt nok. Det er derfor vigtigt at vi presser på for at få alle med, og støtte dem der allerede er. F.eks. virksomheder som omlægger til sol- og vindenergi, eller benytter sig af træ, som et pileanlæg, til at rense spildevand.

Hvis vi alle sammen forstår alvoren og begynder at rykke sammen, og kæmpe for vores klima og vores planet, ville vi kunne efterlade en planet til fremtidige generationer, som kan være en ressource for dem, som den har været for os, bare på en ansvarlig, bedre og en grønnere måde.