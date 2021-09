Kender du de nye regler for kviklån?

Sponsoreret af Lead Supply: I 2020 vedtog Folketinget en ny lov, som skærpede regler for kviklånsudbydere samt andre udbydere af forbrugslån. Har du ikke helt fået sat dig ind i de nye regler? Ingen problemer – her kan du læse en kort opsummering af de vigtigste punkter i den nye lovgivning omkring forbrugslån.

Her er de vigtigste punkter i den nye lovgivning

Herunder kan du se de tre vigtigste punkter i aftalen. Når du kender til disse, vil du allerede have en god, grundlæggende forståelse for de nye regler omhandlende billige lån hos online låneudbydere, såvel som banker.

#1 ÅOP-loft

Det første, og nok mest essentielle punkt på listen, er et såkaldt ÅOP-loft. Det går du på, at et forbrugslån maksimalt må have en ÅOP på 35%.

Det vil sige, at de årlige omkostninger i procent maksimalt må udgøre 35% af hovedstolen. Et konkret eksempel er, at du låner 10.000 kroner over 12 måneder. I det tilfælde, må omkostninger maksimalt udgøre 3.500 kroner.

#2 Omkostningsloft

Hvis vi tager udgangspunkt i det ovenstående eksempel, kan omkostningsloftet også let forklares. I det førnævnte eksempel vil omkostninger udgøre 35% af det samlede lån, da lånet har en løbetid på 12 måneder og derved ikke fortsætter efter det første år.

Derved er lånet også gangbart i forhold til det nye omkostningsloft. Det går nemlig ud på, at de totale omkostninger forbundet med lånet maksimalt må udgøre 100% af hovedstolen.

Det vil sige, at hvis du låner 10.000 kroner, kan du aldrig komme til at betale mere end 20.000 kroner tilbage til udbyderen.

#3 Markedsføringsforbud

ÅOP-loftet er som bekendt på 35%. Det er dog ikke sikkert, at du kommer til at se så mange lån med så høj en ÅOP. Grunden til det er, at den nye lovgivning har indført et markedsføringsforbud, der går ud på, at lån med en ÅOP på mere end 25% ikke må markedsføres til forbrugerne.

De nye regler er en stor fordel for forbrugerne

De nye regler giver et mere transparent lånemarked, hvor risikoen for at ende i dyb gæld og med meget dyre lån er minimeret. Vil du finde et godt og billigt lån? Se et overblik over billige lån.

Selvom lån gennemsnitligt er blevet billigere, skal du stadig huske at låne ansvarligt. Det gør du for eksempel ved at lægge et budget, inden du låner. På den måde kan du være sikker på, at du altid har penge i budgettet til at betale afdrag på dit lån.