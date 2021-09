Lad Gladsaxe betale

Der er udledt meget spildevand fra Gladsaxe og ud i Utterslev Mose via U11. Foto: Peter Kenworthy.

Der burde årligt sendes en faktura til Gladsaxe for den fortsatte forurening af Utterslev Mose, mener Bispebjerg Lokaludvalg

Af Peter Kenworthy

På sit møde i august behandlede Bispebjerg Lokaludvalg en række aktuelle bud på en bedre fremtid, blandt andet indsatsen mod forureningen af Utterslev Mose, skriver Brønshøj-Husum Avis.

Lokaludvalget tilsluttede sig følgende bemærkninger – med en særlig hilsen til Gladsaxe Kommune:

”Københavns Kommune har svært ved at finde penge til oprensning af fæstningskanalen ved Vestvolden.

Den vigtigste årsag til mosens alvorlige forurening er et kloakoverløb fra Gladsaxe kaldet U11, der ved megen nedbør udleder kloakvand i fæstningskanalen. Herfra løber det videre til Utterslev Mose og forurener. Størstedelen af Utterslev Moses alvorlige forurening er fra Gladsaxe, som har hældt spildevand i mosen siden 60erne, og stadig gør det.

Der burde årligt sendes en faktura til Gladsaxe for den fortsatte forurening af mosen. Så ville Gladsaxe hurtigere få etableret de overløbsbassiner, der skal til for at forhindre den fortsatte forurening. Og København kunne få penge til en miljømæssig oprydning efter Gladsaxes synder gennem 60 år”.