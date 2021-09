Landskamp på Gladsaxe Stadion

1340 sæder var optaget, da Danmarks U21 herrelandshold i fodbold mødte Grækenlands ditto

Af Nationalmelodier inden kampstart. Foto: gg

Solen skinnede på de mange ansigter i der tilbragte fredag aften på Gladsaxe Stadium. Den nye U21-landsholdsårgang spillede fredag 1-1 mod Grækenland. Det var den nye træner Jesper Sørensens debutkamp.

Gustav Isaksen, som spiller for FC Midtjylland, bragte Danmark foran i en god første halvleg, mens Grækenland i anden halvleg også scorede en enkelt gang og fik uafgjort med hjem.

At det var en god aften med mange, som var glade for at komme ud igen, vidnede køen til mad og drikke om. Hørt fra køen, havde der i sidste øjeblik været indkøbstur efter flere grillpølser da der fra arrangørernes side ikke var forventet så mange gæster på stadion.

Kampen var en del af de sidste forberedelser for holdet, inden det går løs i EM-kvalifikationen ude mod Kasakhstan tirsdag.