Livsfarligt trafikkryds tæt på skole

Under 1/2 km fra en Gladsaxe skole er der et livsfarlig kryds uden cykelsti til de børn/unge der skal i skole. Det er Krogshøjvej/ Klausdalsbrovej. Man kan undre sig over at der bliver lagt ny cykelsti gennem Søborg/Bagsværd Hovedgade hvor der er i forvejen. Men ikke her hvor der pga. motorvej er farligere og tung […]

Af Marianne Bate, Krogshøjvej 166