Manglede is i maven

Bears havde mange chancer fredag aften. Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Bears tabte 3-2 hjemme til Gentofte Stars

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Bears indledte sæsonen i ishockeyens 1. division øst med et smalt udenederlag på 3-2 til Rungsted tirsdag, efter at stillingen var uafgjort 2-2 efter 3. periode.

Det skulle holdet forsøge at rette op på i sæsonens første hjemmekamp, mod Gentofte Stars fredag aften. Og bjørnene fra Gladsaxe lagde godt fra land, med flere gode chancer i de første minutter, i en kamp som holdet i store perioder dominerede.

Men efter 8 minutter blev Stars’ Nicki Kisum spillet helt blank, og kunne slå pucken forbi en sagesløs Daniel Eberhardt i Bears-målet til 1-0.

Bears fortsatte dog med at skabe chancer, og et par minutter senere udlignede Steffan Schultz. Og efter 17 minutter bragte Ryan Widmar hjemmeholdet foran, efter et tålmodigt opbygget angreb.

Pucken ville ikke ind

I 2. periode satte Gladsaxe Bears sig endnu tungere på spillet, og havde igen flere gode chancer i starten af perioden, uden at pucken ville i nettet. Og i stedet udlignede Gentofte Stars’ Jonas Veiby, 8 minutter inde i perioden.

Bears’ Christian Chapman havde en kæmpe chance tre minutter senere, som en velspillende Gentofte-målmand reddede, og hjemmeholdet havde også et skud på stolpen – og som det så ofte sker, når man ikke scorer på sine chancer, gør modstanderen det.

For et minut inde i tredje periode bragte Noa Thomsen Stars foran 3-2, som skulle vise sig at blive kampens slutresultat.

Kynisk modstander

Få minutter efter kunne en helt fri Søren Dau Mortensen have udlignet, men Gentofte-målmanden reddede hans skud. Og så var det som om luften lidt gik af Bears’ ballon.

Med to minutter igen kunne udligningen igen have kommet – da Mortensen igen blev spillet helt blank – men denne gang røg hans skud lige forbi den ene stolpe. Og tættere kom Gladsaxe Bears ikke på point.

– De er kyniske, og scorer på de tre chancer de får. Jeg synes at vi har så meget overtag i spillet, så vi burde have lavet flere mål. Men vi afslutter heller ikke nok, og der gives ingen kunstneriske karakter i ishockey, fortalte Bears-træner Jacob Volf efter kampen.

– Men optakten til sæsonen har også været svær. Blandt andet måtte vi aflyse en træningskamp fordi scoretavlen ikke virkede, tilføjede han.



Bears burde have afsluttet og scoret mere, mener træner Jacob Volf (pegende). Foto: Peter Kenworthy.



Der blev gået til stålet. Foto: Peter Kenworthy.



Foto: Peter Kenworthy.



Gentofte-spillerne lykønsker en velspillende Christian Larsen. Foto: Peter Kenworthy.



Foto: Peter Kenworthy.



Foto: Peter Kenworthy.



Foto: Peter Kenworthy.



Foto: Peter Kenworthy.