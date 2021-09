Masser af sjov, bold og kampe

Der var god fart over feltet på Skovdiget søndag. Foto: Kaj Bonne.

111 hold spillede fodbold til den store guldmedalje til børnestævnet AB Cup

Af Peter Kenworthy

Bolden var både rund og sjov til AB Cup 2021, hvor der var bredde- og talenthold for børn mellem 5-13 år.

Her havde 111 hold fra blandt andet B1903, Ballerup og Brøndby, samt lokale hold fra AB, Bagsværd Boldklub og Gladsaxe-Hero, indtaget banerne på Skovdiget fra fredag til søndag.

Der var derfor et sandt virvar af spillere, trænere, forældre, bedsteforældre og andre tilskuere, da Gladsaxe Bladet mødte op søndag formiddag.

Og selvom turneringen er for sjov, blev der kæmpet og svedt – også hos de helt unge børn, hvor der var både god teknik og uforfalskede – men også tv-inspirerede – jubelscener, når der blev scoret, og en glæde ved spillet og legen.

– For os er det et spørgsmål om sammenhold, fællesskab og at komme ud og få det socialt godt og dyrke den sport, man elsker. Der er pokaler til alle, og alle skal føle sig som vindere, fortalte AB-formand, Ulrik Rasch, mens der blev råbt ”kom så, frem”, ”godt mål”, og ”godt kæmpet”, på banen ved siden af.

– Det vi også gerne vil, er at skabe den grønne tråd fra spillerne her og op til 1. senior – en klub for livet, tilføjede han.