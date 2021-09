Med ført hånd?

Gladsaxe-bladets gennemgang af det vedtagne budget for kommunen i sidste nummer minder utrolig meget om borgmesterens gennemgang af det samme i forrige nummer. Der loves guld og grønne skove. Og så alligevel ikke, for hvad er der blevet af netop den grønne omstilling? Kloakseparering er svaret, men er der ikke initiativer til forebyggelse af de […]

Af Johan Keller, Sandkrogen 29

Gladsaxe-bladets gennemgang af det vedtagne budget for kommunen i sidste nummer minder utrolig meget om borgmesterens gennemgang af det samme i forrige nummer. Der loves guld og grønne skove. Og så alligevel ikke, for hvad er der blevet af netop den grønne omstilling? Kloakseparering er svaret, men er der ikke initiativer til forebyggelse af de oversvømmede kloaker? Grønne tage, træplantning, skærpede energikrav til nybyggeri, elektrificering af flere busruter, biomassen ud af fjernvarmen og en konsekvent CO2-nedregulering af samtlige af kommunens aktiviteter og indkøb.

Det næste afsnit hedder ’Aktiv indsats mod støj’. Her er den førte pen en smule mere forsigtig, for hvilken aktiv indsats bliver gennemført i 2022? Endnu ingen, for det hele handler om at ’arbejde aktivt’, ’forsøg’, ’undersøgelse’, ’analyse’ og ’anbefalinger’. Hvad skal vi med forsøg med nedsættelse af hastigheden på motorring 3, når enhver ved, at hastigheden er helt afgørende for støjfrembringelsen? Der er gode tiltag for børn og ældre i budgettet, men når vi kommer til klima og støj er det bare ikke godt nok.