Mere letbanearbejde på Buddingevej

Foto: Peter Kenworthy.

I starten af oktober går Novafos i gang med at omlægge ledninger i højre side af Buddingevej mellem Kildebakken og Vadgårdsvej

Af Peter Kenworthy

Der vil være et spor til bilister i hver retning på Buddingevej under arbejdet. Cyklister og gående vil fortsat kunne færdes på begge sider af Buddingevej, fortæller Novafos.

– Mens Novafos arbejder på strækningen, vil Fremtidsvej være spærret for biltrafik. Der vil fortsat være adgang for fodgængere og cyklister til og fra Fremtidsvej. Det vil som nu ikke være muligt at foretage venstresving ind og ud af Kildebakken fra Buddingevej, tilføjer man.

Stoppestedet for bus 30E og 300S i retning mod Lyngby vil bevare sin placering over for busterminalen. Stoppestedet for bus 30E og 300S i retning mod Herlev får en midlertidig placering foran Kvickly mellem busterminalen og Klausdalsbrovej.

Arbejdet kan, ifølge Novafos, i perioder give støj og vibrationer.