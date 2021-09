Middelmådige skoler i Gladsaxe

De seneste par år har venstrefløjen tudet os ørerne fulde med alle de mange verdensmål. De glemmer dog at fortælle, at Danmark ligger omkring andenpladsen – for verdensmålene skal jo løfte resten af verden op på vores niveau. Også Gladsaxe Rådhus har ivrigt brugt tid, penge og kræfter på disse mål, hvorimod skolernes kvalitet nævnes […]

Af David Ibsen, Liberal Alliance Gladsaxe

De seneste par år har venstrefløjen tudet os ørerne fulde med alle de mange verdensmål. De glemmer dog at fortælle, at Danmark ligger omkring andenpladsen – for verdensmålene skal jo løfte resten af verden op på vores niveau. Også Gladsaxe Rådhus har ivrigt brugt tid, penge og kræfter på disse mål, hvorimod skolernes kvalitet nævnes alt for sjældent.

Læser man Gladsaxestrategien, så er rød blok glad og tilfreds med middelmådige skoler, der holder sig lidt over landsgennemsnittet. Efter et års nedlukning har børn og unge i hele landet ikke kunnet lære det, de skulle. Derfor vil Liberal Alliance løfte kvaliteten af skoler og ungdomsuddannelser, så vores børn og unge bibringes menneskelige egenskaber og faglige kundskaber. Se dét er kernevelfærd.

Forældre og skoler skal have større frihed til at tilrettelægge undervisningen. Og pengene bør følge barnet! På den måde vil forældre kunne vælge den skole, der er bedst til deres børn – uden at være begrænset af egen økonomi. Da kommunen jo er parat til at betale 100 % af udgiften i kommuneskoler for alle byens børn, så kunne disse 100 % følge med barnet over i andre skoler, så alle forældre får mulighed for at vælge en privat- eller friskole, hvis det er bedst for barnet. Det ved forældrene meget bedre end os politikere i Liberal Alliance og de andre partier.