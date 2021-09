Naboer vil forandre klimaet

Med en ny grøn forening vil lokale konkretisere hvordan alle kan øge bæredygtigheden

Af Gitte Ganderup

Grønne Nabofællesskaber er en landsdækkende forening som startede i Frederikksund under den første corona-nedlukning. Nu er der lokalforeninger i 52 kommuner landet over fordelt på 71 lokale grupper.

Foreningen blev startet af Bent Mariager som er initiativpersonen bag Grønne Nabofællesskaber. Han fortalte til sn.dk/Frederikssund i december 2020

”at idéen til oprettelsen af Grønne Nabofællesskaber kom efter, at han læste bogen Vigør om forskningsprojektet COMPASS på Københavns Universitet. Den viste, at folk er mere tilbøjelige til at ændre deres hverdag i en mere klimavenlig retning, hvis de er en del af et fællesskab.”

Det er netop tanken om fællesskab i en omstillingsparat hverdag, som har drevet en ny forening frem i Gladsaxe. Den hedder Gladsaxe Grønne Nabofællesskaber og det er journalist Lene Outzen Foghsgaard og grafisk designer Hanne Louise Nielsen som har startet den. Lige nu er der cirka 60 grønne naboer med i gruppen.

– Vi vil være fælles om den grønne omstilling og vi vil tage fælles ansvar for at gøre noget, siger Lene Outzen Foghsgaard siddende på en bænk på terrassen ved hendes hus i Søborg.

Terrassen er omgivet af et bølgende grønt hav af højt græs, vilde blomster, et staudebed som efter mange års kamp får lov at passe sig selv

– Det har aldrig haft det så godt, som efter at jeg besluttede at det godt måtte være vildt med vilje, griner hun.

– Måden vi lever på, er ikke holdbar. Men det går for langsomt hvis vi kun venter på lovgiverne. Vi tager magten tilbage. Vi skal have gang i folketuen, tilføjer Hanne Nielsen med et smil.

Inden det begynder at lyde som starten på en revolution, siger de begge, at det jo altså netop handler om hvad vi hver især kan gøre i vores hverdag.

Dagligdag

Gladsaxe Grønne Nabofællesskaber er klar til at modtage et væld af nye medlemmer, som lige som de to initiativtagere og resten af Grønne Nabofællesskaber vil inspirere hinanden til at få den grønne omstilling til at ske.

Helt konkret har de i fællesskabet samlet skrald i naturen, Lene Outzen Foghsgaard har en el-bil, som familien deler med en anden familie i Grønne Nabofællesskaber, og Hanne Louise Nielsen har blandt andet fundet frem til hvilket mobilselskab der er mest bæredygtigt og så bestiller fællesskabet også frugt og grønt sammen som bliver leveret til Lene Outzen Foghgaards skur.

Ikke langt fra skuret står det store kvashegn.

– Det er havens stolthed. På den anden side af huset var en kæmpe ligusterhæk. Den skulle graves op, så det gjorde vi sammen med et andet par i fællesskabet. Men så stod vi jo dér med alt vores hæk, siger Lene Outzen Foghsgaard, der heldigvis kom i tanke om, at familien kunne lave et kvashegn med plads til al haveaffaldet og til havens dyr.

– Jeg har også mine naboers hækafklip liggende i det, så nu håber jeg, at der snart flytter et pindsvin ind, siger hun.

Og det er jo ikke ret mange som gerne vil have naboernes afklip ind i deres haver, men som de siger, så er alt hvad der findes i haven en ressource.

– Jeg så at en nabo ville køre afklippet fra græsplænen væk i plastiksække. Det har jeg fået lov til at få nu til at bruge på mine bede, fortæller Hanne Nielsen, som eksperimenterer med at få skabt god jord i sine have.

Gladsaxe Grønne nabofællesskaber fungerer via facebook-gruppen, hvor der udveksles tips og idéer samt arrangeres forskellige begivenheder. Alle er velkomne til at melde sig ind uanset boligform og erfaringsniveau.

Hør mere

Lyt til podcasten Hverdagens Klimahelte og episoden ”Lykken er en grøn nabo”, hvis du vil høre meget mere om Grønne Nabofællesskaber.