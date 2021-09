Nu er det Naturens Uge

1389 børn fra skoler og dagtilbud i Gladsaxe Kommune skal ud i det fri i forbindelse med Naturens Uge (arkivfoto). Foto: Peter Kenworthy.

I Gladsaxe deltager over 1000 børn

I uge 36 afholdes Naturens Uge – Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådets årlige mærkedage for oplevelser i naturen. Overalt i landet bliver det markeret med natur- og friluftsaktiviteter for både børn og voksne, fortæller de to foreninger.

I hverdagene 6. til 10. september skal 188.000 børn ud i det fri i forbindelse med Naturens Uge – heriblandt 1389 børn fra skoler og dagtilbud i Gladsaxe Kommune.

Det er skoleledere, lærere, pædagoger og dagplejere, der har meldt deres elever og børn til at deltage i den landsdækkende begivenhed.

– Det er helt fantastisk, at så mange børn er tilmeldt i år, og vi er enormt glade for, at både skoler og dagtilbud prioriterer at tage børnene med ud i naturen i løbet af ugen. Det er vigtigt, at vores børn bliver ordentligt introduceret til naturen, så de lærer at holde af den og passe på den. Og det er der heldigvis mange lærere og pædagoger, der gerne vil være med til at sikre, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

– Naturoplevelser skal være en fast del af børns opvækst. Med Naturens Uge forsøger vi derfor at åbne børnenes øjne for, hvor meget naturen egentlig har at byde på. Og det kan forhåbentligt give dem lyst til at tilbringe meget mere af deres fritid i den friske luft, og samtidig give dem gode idéer til, hvad de kan lave sammen med deres familie og venner i det fri, siger han.