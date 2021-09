Nul point i Næstved

Det lykkedes ikke AB at holde Næstved fra fadet, selvom akademikerne havde fortjent i hvert fald det ene point (arkivfoto). Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe tabte topkampen mod Næstved med 2-1

Af Peter Kenworthy

Næstved spillede mest som et tophold, fra start af topkampen i fodboldens 2. division på Næstved Stadion mod AB Gladsaxe søndag eftermiddag. Og efter bare 8 minutter gav det gevinst. En aflevering på tværs af AB’s målfelt endte hos Mileta Rajovic, der let kunne bringe Næstved foran 1-0, med en kølig inderside.

AB skulle have point med hjem for at hænge på sydsjællænderne, og stille og roligt kæmpede akademikerne fra Gladsaxe sig tilbage i kampen.

Næstved-målmand Nicklas Dannevang fik lige fingrene på et velplaceret frispark fra Kisum i det 23. minut, Frederik Christensen havde et par halvfarlige afslutninger forbi mål, og Frederik Ellegaard satte en mand i feltet fem minutter inden pausen, men hans indlæg blev ekspederet væk.

Fra 2. halvlegs start var det mest AB der lignede et tophold, og da Frederik Christensen fladt bankede bolden i kassen til 1-1 efter 64 minutter, på en aflevering fra Ellegaard, lignede det også at akademikerne skulle have point med hjem. Ikke mindst da indskiftede Roni Arabaci havde et par gode forsøg i det følgende kvarter, der dog begge røg forbi Dannevangs mål.

Men med tre minutter igen kom AB-målmand Jonathan Fischer ikke hurtigt nok ud til et langt, højt indlæg, og Rajovic kunne heade sit andet mål i kassen til 2-1 – på hjemmeholdets eneste reelle chance i hele halvlegen.

AB forsøgte at presse et sidste mål ud af kampen, foran de 1.087 tilskuere, men et skud over mål i dommerens overtid, fra ABs nyindkøbte angriber Alex Loughlan, var det tætteste akademikerne fra Gladsaxe kom på point.

AB Gladsaxe ligger nu på en fjerdeplads i 2. division, 7 point efter Næstved.