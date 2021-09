Ny bus til HG?

Foto: Kaj Bonne.

I Trafik- og Teknikudvalget godkendte man 6. september et forslag om en ny linje 69, der skal køre ved Høje Gladsaxe til Amager via Hovedbanegården, da der ikke var flertal for en grendeling af 250S i regionen

Af Peter Kenworthy

Der skal nu rettes henvendelse til Frederiksberg og Københavns Kommuner, der også skal tilslutte sig forslaget, der vil reducere rejsetiden til Hovedbanegården for beboerne i Høje Gladsaxe. – Det er en fantastisk løsning for Høje Gladsaxe, og det har jeg beboernes ord for, fortæller formanden for Trafik- og Teknikudvalget, Ole Skrald (A).