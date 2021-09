Ny musikforening

Foto: Sebastian Kristiansen.

Gladsaxe har fået et nyt ungt fællesskab for og af lokalområdets unge

Af Redaktionen, redigeret

Mere end 40 unge var mødt op på spillestedet Richter for at deltage i den stiftende generalforsamling for den nye selvstændige musikforening, KULTIVERS.

Foreningen kommer til at have til huse i Musikkælderen i Telefonfabrikken, hvor også Richter ligger, og kommer til at arbejde for at styrke det musikalske fællesskab i og omkring kommunen, samt hjælpe lokale musikere med at producere musik, booke de første spillejobs, lave merch og få omtale, fortæller foreningen.

– Jeg er sindssygt stolt af det her projekt, allerede. Det er så fedt at lave et rum, hvor vi har fuldstændig selvbestemmelse. Vi skal både udvikle Gladsaxes musikmiljø, men også, på sigt, markere os nationalt og have et godt samarbejde med det professionelle musikmiljø, som rigtig mange af os, gerne vil være en del af, fortæller den nye forperson for KULTIVERS, Sirid Sandsted.