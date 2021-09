Ny skøjtehal et skridt nærmere

Den gamle skøjtehal er ved at være udskiftningsmoden. Foto: Peter Kenworthy.

Totalentreprenør valgt til ny skøjtehal på Isbanevej

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Byråd besluttede til byrådsmødet 29. september – i enighed – at bedømmelsesudvalgets indstilling af Jönsson A/S som vinder af udbudskonkurrencen, til den nye skøjtehal, blev tiltrådt, og at der indgås kontrakt med vinderen.

Et samlet bedømmelsesudvalg – der bestod af repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget, stadsarkitekten, Ejendomscenteret og Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, Gladsaxe Skøjteløberforening og Gladsaxe Ishockey – pegede på Jönsson A/S.

Blandt andet fordi entreprenøren, som det eneste af fire tilbud, indarbejdede en balkon rundt om isbanen, der kan anvendes til stående tilskuere og opvarmning for idrætsudøvere.

– Jönssons tilbud fremhæver sig særligt ved at tilbyde fine bæredygtighedstiltag. De tekniske installationer er af god, robust kvalitet, og de er integreret på en måde, så de ikke skæmmer bygningen. Og der er valgt holdbare materialer, som giver en god totaløkonomi. Jeg er helt sikker på at hallen bliver et smukt bidrag til vores by, og til glæde for de mange idrætsudøvere, og dem der bare skøjter for sjov, fortalte formanden for Kultur- Fritids-, og Idrætsudvalget, Katrine Skov (A).

Serdal Benli (F) fortalte at den nye skøjtehal ”ikke er en tanke som var groet vores baghave”, men at kommunen ”har fået meget for de penge som alligevel er afsat”. Og Pia Skou (B)fortalte at det, modsat Serdal Benli, netop ”er en idé der er groet i min baghave”.

– Det er et ønske som har været i mange år … Vinderprojektet er flot, og vi får meget for pengene. Vi glæder os til byggestart næste år og ikke mindst til åbningen i sommeren 2023, tilføjede hun.