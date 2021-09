Nyt regulativ for husholdningsaffald

Foto: Peter Kenworthy.

Byrådet vedtog regler for sortering af affald på byrådsmødet

Af Peter Kenworthy

Fra den juli trådte den nye landsdækkende affaldssortering, med 10 sorteringskategorier i kraft. Affaldssorteringen er en del af Folketingets såkaldte ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”.

På byrådsmødet 29. september vedtog byrådet i enighed er regulativ for husholdningsaffald, hvor man blandt andet kan læse at alle husstande skal indsamle mad- og drikkekartoner sammen med plast, hvor beholderen til papir og glas gøres obligatorisk for parcel- og rækkehuse med individuelle ordninger, og restaffaldet skal emballeres.

Danmark det land i EU, der producerer mest affald i forhold til befolkningstal. Gladsaxe Kommunes genanvendelsesprocent steg fra 38,2 procent i 2019 til 44,2 procent i 2020.